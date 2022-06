Princesa Eugenie muda-se para Portugal Neta de Isabel II elegeu a região de Melides, no Alentejo, para morar.

Eugenie e o marido, Jack Brooksbank

Foto: HANNAH MCKAY/reuters

01:30

A neta de Isabel II, princesa Eugenie, está a viver em Portugal com o marido, Jack Brooksbank, e o filho August. O casal elegeu a região de Melides, no Alentejo, para morar.



Segundo o ‘Daily Mirror’, os motivos estão relacionados com o atual projeto profissional de Brooksbank, no setor imobiliário.

