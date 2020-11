Princesa Haya paga mais de um milhões de euros para 'calar' amante

A princesa Haya, ex-mulher do emir do Dubai, gastou mais de 1,2 milhões de euros para comprar o silêncio do seu amante. Segundo a imprensa internacional, a princesa de 46 anos manteve um caso amoroso, durante dois anos, com um dos guarda-costas de Mohammed Al Maktoum.

A sexta esposa do bilionário sheikh Mohammed Al Maktoum oferecia vários presentes luxuosos ao segurança britânico, Russel Flowers, de 37 anos, e exigia que ele a acompanhasse nas suas saídas do palácio.

Quando o caso se tornou público e após o divórcio com Mohammed, a princesa Haya viu-se obrigada a fugir do ex-marido. Atualmente encontra-se a viver em Londres com os seus dois filhos.

A ex-mulher de Russel, que também sofreu com as traições, garante que o segurança terá sido "seduzido pelo dinheiro e presentes" que a princesa lhe oferecia.