Princesa Leonor e Infanta Sofia surpreendem em fotografia invulgar

19:42

Miguel Azevedo

Foi com uma fotografia invulgar pela sua informalidade, da princesae da infanta, que os reis de Espanha,, desejaram oficialmente as boas festas aos espanhóis.Os monarcas cumpriram a tradição de assinalar a quadra mas num ano atípico optaram também por fazê-lo de forma inusitada, com uma fotografia das filhas que foi tirada durante a viagem que a família real realizou às Astúrias por ocasião do Prémio Princesa das Astúrias 2020.Nela, a princesa Leonor surge com um casaco de xadrez e rabo de cavalo, enquanto a irmã Sofia aparece com colete acolchoado com capuz e o mesmo penteado. Paralelamente a isto, a casa real espanhola emitiu uma nota de boas festas assinada pelo reis e pelas princesas.Recorde-se que o ano de 2020, no qual Felipe completou seis anos de reinado, foi particularmente difícil, não só por causa da pandemia da Covid-19, que fez milhares de vítimas, como também por causa das sucessivas polémicas que assolaram a coroa e que culminaram com a saída temporária do rei Juan Carlos de Espanha.