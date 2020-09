Princesa Leonor em quarentena por causa do vírus

27 set 2020 • 20:13

Apesar de ter regressado à escola muito recentemente"Dada a deteção de um caso positivo de Covid-19 num dos alunos da turma a que pertence a princesa das Astúrias, o Centro Escolar recomendou aos pais que os alunos da referida turma não comparecessem preventivamente nos próximos 14 dias. [...] Nesse sentido, a princesa das Astúrias seguirá os regulamentos e indicações sanitárias, assim como Suas Majestades os Reis e a infanta Sofia", afirmou a Casa Real em comunicado.Segundo comunicado enviado por aquela instituição de ensino aos encarregados de educação, "não há motivos para alarme". A infanta Sofia frequenta o 2.º ano do ESO (Educação Secundária) e irá continuar assim a frequentar a escola com normalidade, respeitando as normas de segurança e saúde impostas.Recorde-se que, recentemente, Leonor foi notícia por um momento insólita ocorrido no decorrer de uma visita com a família à localidade de Son Roca por causa de um projeto socioeducativo, quando uma criança lhe perguntou o que é que ela queria ser quando crescesse e a mãe Letizia respondeu por ela. "O que tem de ser, não o que quer", afirmou de pronto a rainha, fazendo referência ao destino da filha como herdeira da Coroa espanhola.