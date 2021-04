Princesa Leonor estreia-se a solo como membro da realeza espanhola

Aos 15 anos, a princesa Leonor leva cada vez mais a sério o papel de herdeira ao trono espanhol.Com um vestido curto estampado, bastante jovial, que já tinha usado numa ocasião anterior, Leonor marcou presença nas comemorações do 30.° aniversário do Instituto Cervantes, em Madrid, e logo à chegada encantou.Sorridente e bem-disposta, acenou aos populares que a aguardavam para desejar boa sorte com balões e cartazes alusivos ao facto de Leonor ser o futuro da coroa espanhola.Desta forma,. Em 1983, e com apenas 15 anos, Felipe representou Espanha pela primeira vez, na Colômbia, na companhia do presidente do Governo, Felipe González, sendo que a viagem oficial se acabou por revelar um sucesso. Agora, o rei de Espanha achou que a filha já estava preparada para começar a representar a instituição.Cada vez mais independente, a princesa Leonor começa agora uma nova etapa da sua vida e prepara-se também para um desafio ao nível do ensino. No próximo ano, a filha dos reis de Espanha vai estudar para o País de Gales, no UWC Atlantic College.A princesa, que já se encontra numa escola inglesa, vai, desta forma, concluir o ensino secundário no Reino Unido. Leonor "vai residir, como os restantes alunos, de acordo com o regime de internato que o UWC Atlantic College tem estabelecido, dentro do seu recinto", pode ler-se no comunicado enviado pela casa real espanhola.A escolaridade da princesa Leonor terá um custo de 76500 euros e será financiada pela dotação anual do Estado aos reis.