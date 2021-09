Princesa Leonor ganha protagonismo

13:12

Ao contrário da estratégia que os reis de Espanha vinham a utilizar nos últimos anos, em que primavam pela discrição no que toca às duas filhas, agora, têm permitido que as jovens ganhem visibilidade e se afirmem enquanto membros da monarquia. Por isso, divulgaram imagens daNas fotografias, pode ver-se a princesa a despedir-se dos pais e da irmã, Sofia, no aeroporto de Madrid e houve pormenores que não escaparam aos especialistas em realeza. A jovem de 15 anos viajou num voo regular, partindo do terminal 4 do aeroporto de Madrid até Londres, com outros estudantes. À chegada a Heathrow aguardava-os um autocarro, que os levou até ao colégio, numa viagem de aproximadamente três horas.Para a ocasião, e ao contrário do que habitualmente acontece, Leonor surgiu com um look descontraído e confortável, composto por calças de ganga, uma t-shirt de estilo ‘navy’ e ténis brancos. A bagagem da princesa também saltou à vista. Leonor viajou apenas com um ‘trolley’ de tamanho médio, uma mochila e uma mala a tiracolo. No entanto, a sua primeira estada será breve, já que se prevê que no final de outubro, por ocasião do seu aniversário, regresse a casa para a entrega dos Prémios Princesa das Astúrias. Além disso, o colégio informa os alunos que os compartimentos para a roupa são reduzidos.Alexia, a segunda filha de Máxima e Guilherme da Holanda, também viajou para o País de Gales na segunda-feira. A jovem de 16 anos será colega de Leonor no novo colégio, podendo apoiar-se mutuamente nesta fase inicial de adaptação. No momento da despedida, a casa real holandesa não deixou de assinalar o ‘adeus’ nas redes sociais, partilhando uma foto da jovem com as malas de viagem.