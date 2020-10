Princesa Leonor pela primeira vez de saltos altos em ato oficial

16 out 2020 • 19:31

esteve no centro de todas as atenções durante a entrega dos prémios Princesa das Astúrias, que teve lugar em Oviedo, Espanha.Ao lado dos pais, os reis Felipe VI e Letizia, e da irmã Sofia, a jovem, de 14 anos surpreendeu pelo look escolhido: um vestido com padrão floral, mas principalmente pelo detalhe de estar a usar, pela primeira vez, saltos altos num ato oficial.Leonor passa a assim a adotar uma imagem mais feminina, adotando os sapatos estilo stiletto, que vêm substituir as tradicionais sabrinas, como as usadas pela irmã.