Princesa Leonor prepara vida longe de Espanha Herdeira da coroa espanhola vai estudar no país de gales no final do próximo verão.

Princesa Leonor prepara vida longe de Espanha

15:53

Bianca Pereira

A princesa das Astúrias, Leonor, prepara-se para mudar-se para o Reino Unido, onde irá estudar o equivalente ao ensino secundário nos próximos dois anos letivos (2021-2022 e 2022-2023). A filha mais velha dos reis de Espanha fará parte do programa de estudos do Bacharelado Internacional da United World Colleges no UWC Atlantic College, no País de Gales. Em comunicado, a Casa Real Espanhola revelou que a futura rainha passou por um processo seletivo, exigido pelo Comité Espanhol da United World Schools Foundation (UWC Espanha). "A princesa Leonor passou por todo o processo seletivo que consiste numa fase inicial de pré-seleção, desenvolvida de forma anónima por cada candidato, e numa fase final, realizada eletronicamente com testes diferentes", pode ler-se. Aos 15 anos, a herdeira da coroa irá mudar-se para a nova escola no final do próximo verão e terá aulas de teatro, música, desporto, trabalho especializado com crianças com deficiências intelectuais e cognitivas, trabalhos com idosos, especialização em primeiros socorros, controlo ambiental, entre outras. O programa académico é desenvolvido em dois cursos e terá por base disciplinas de ciências e literatura.

Segundo o comunicado, os custos do curso da princesa Leonor serão única e exclusivamente pagos pelos pais, o rei Felipe VI e a rainha Letizia. Agora, sabe-se que programa académico do qual Leonor fará parte tem um custo de 76 500 euros.

Mais sobre

artigos relacionados