Princesa Leonor testa negativo à Covid-19

Filha de Letizia e Felipe tinha estado em contacto com uma colega infetada.

Princesa Leonor

Foto: Direitos Reservados

01:30

A Casa Real espanhola divulgou esta quinta-feira o resultado do teste à Covid-19 feito à princesa Leonor. Depois de ter estado em contacto com uma colega de turma que estava infetada, a filha mais velha de Felipe e Letizia ficou em isolamento, mas o teste deu negativo.









Ainda assim, Leonor vai ficar em quarentena, de forma preventiva, seguindo as recomendações da escola que frequenta, o colégio de Santa María de los Rosales. As aulas vão continuar a ser realizadas online.

Esta semana, durante a visita a uma escola em Navarra, Letizia disse que a filha se encontrava “bem”.





Leonor tinha recomeçado as aulas presenciais no passado dia 9, no entanto, dois dias depois soube que a amiga tinha testado positivo para o novo coronavírus.