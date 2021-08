Princesa Leonor vai estudar para o País de Gales

A princesa Leonor, de 15 anos, abandonou o ‘ninho’ dos pais para ir atrás dos seus sonhos. A filha mais velha dos reis de Espanha Felipe VI e Letizia, rumou ontem, sozinha, para o País de Gales, onde vai estudar nos próximos dois anos. Leonor chegou ao aeroporto de Madrid acompanhada pelos progenitores e pela irmã, Sofia, e mostrou-se radiante com a nova vida.





A jovem vai integrar dois cursos que têm por base a área das ciências e das artes. Durante a sua estadia no País de Gales, a herdeira da família real espanhola vai estudar música, teatro e desporto. O bacharelado internacional, que tem um custo de 76 mil e 500 euros, no qual a princesa Leonor está matriculada, inclui também aulas de trabalho especializado com crianças com deficiências intelectuais e cognitivas e trabalhos com idosos.