Princesa Maria de Liechtenstein morre aos 81 anos

Maria trocou alianças com o príncipe Hans-Adam II em 1967

André Filipe Oliveira

O principado do Liechtenstein (um microestado que faz fronteira com a Áustria e a Suíça) está de luto. O Palácio anunciou, no passado sábado à noite, através de um comunicado oficial, a morte da princesa Maria do Liechtenstein, aos 81 anos. “Sua alteza morreu a 21 de agosto de 2021 às 4h43 da tarde no Hospital Grabs [na Suíça]. A sua saúde piorou após ter sofrido um derrame cerebral a 18 de agosto.”









Cumprindo a tradição, tocaram-se os sinos em memória da mulher do príncipe Hans-Adam II, de 76 anos, que se manteve ao lado da companheira de vida durante todo o seu internamento hospitalar. A família pede agora “compreensão” para viver este momento de luto com máxima discrição.

A princesa Maria do Liechtenstein deixa quatro filhos e 15 netos. Foi sempre elogiada pelos súbditos pela sua postura exemplar. Trabalhou na área das artes. Era apaixonada por design e desenho, mantendo-se no ativo até ao anúncio do noivado com o primo em segundo grau, o príncipe Hans-Adam II, em 1967.