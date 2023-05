Princesa toca piano na Eurovisão

01:30

Kate Middleton foi a grande surpresa da abertura do Festival da Eurovisão que se realizou este sábado, em Liverpool, Reino Unido. A princesa de Gales acompanhou ao piano a orquestra Kalush, representante ucraniano que venceu o certame em 2022. No vídeo exibido, Kate Middleton surge ao piano na sala Crimson Drawing do Castelo de Windsor, enquanto toca ‘Stefania’.



De vestido azul, uma das cores da bandeira da Ucrânia, o gesto foi visto por muitos como uma forma de apoio ao país invadido pela Rússia em fevereiro de 2022. A conta oficial dos príncipes de Gales partilhou logo o vídeo deste momento.





A representante portuguesa, Mimicat, foi a segunda atuação da noite com a música ‘Ai Coração’.