Princesas Leonor e Sofia já são mais populares do que a mãe

Leonor, Sofia e Letizia

14:21

Durante muitos anos chegaram a ser chamadas de ‘princesas invisíveis’ pela forma como eram protegidas e preservadas dos holofotes mediáticos. A verdade é que as coisas mudaram e as princesas Leonor e Sofia já são hoje capazes de desviar as atenções públicas da mãe, a rainha Letizia.O último grande pico nos motores de busca da Google aconteceu recentemente nos Prémios Princesa das Astúrias embora, ainda assim, menos evidente do que no ano passado quando a princesa Sofia fez a sua estreia no evento., como no dia 23 de abril, quando participou, com a irmã, na leitura de ‘Dom Quixote’ por ocasião do Dia do Livro; no dia 19 de junho, quando acompanhou a família num passeio aos Teatros del Canal, ou no início de setembro, quando começou as aulas e alguns dias depois teve que iniciar confinamento por causa de uma colega que testou positivo.Quanto a Sofia, segue o mesmo padrão da irmã.A imagem chamou a atenção de muitos que recorreram então às buscas na internet para tentarem perceber o que tinha acontecido.Ora, tudo isto leva a que Letizia, embora tenha o seu nome sempre em alta no que toca a popularidade, seja pontualmente ultrapassada pelas filhas. Muitos consideram que Leonor e Sofia são mesmo uma lufada de ar fresco na coroa.