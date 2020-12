Príncipe Alberto do Mónaco festeja 6º aniversário dos filhos com festa íntima

A pandemia de Covid-19 que assola o mundo continua a não dar tréguas. Com diversas restrições impostas na vida quotidiana, os aniversários não são exceção. Esta quinta-feira, dia 10 de dezembro, os filhos mais novos do Príncipe Alberto do Mónaco completaram 6 anos e ao contrário do que é habitual, não houve festividades oficiais. Mas isso não impediu a família de celebrar.

Os gémeos Jacques e Gabriella tiveram direito a uma festa íntima, em família, preparada pelos pais. Charlene do Mónaco fez questão de partilhar fotografias do momento na sua conta de Instagram. "Feliz 6ºaniversário, meus filhos lindos", escreveu a mãe dos pequenos.

Nas imagens partilhadas, os aniversariantes surgem em pijama a soprar as velas acompanhados dos pais.

Um aniversário diferente, mas simbólico.

Recorde-se que o casal trocou alianças em 2011. Alberto do Mónaco é ainda pai de Jazmin Grace Grimaldi, de 28 anos.