Príncipe Alberto do Mónaco infetado com coronavírus

O Príncipe Alberto do Mónaco é o novo membro da realeza infetado com coronavírus, após ter sido revelado que

Segundo comunicado oficial do palácio, Alberto do Mónaco, de 62 anos, fez o teste para saber se estava infetado com a doença e o resultado foi positivo.





Até ao momento, o Mónaco confirmou apenas nove casos de infeção por Covid-19 diagnosticados. O príncipe Alberto, casado com a princesa Charlene do Mónaco, é o primeiro elemento da realeza infetado por esta pandemia.

Nesta quinta-feira, dia 19 de março, o palácio garantiu que Alberto, que está casado com a princesa Charlene e tem dois filhos, continua a cumprir as funções a partir do seu apartamento privado e a permanecer em contacto permanente com os membros o Governo.