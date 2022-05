Príncipe Alberto paga 12 milhões de euros por ano à mulher para marcar presença em eventos oficiais Charlene terá aceitado voltar à vida pública em troca de várias imposições, como dinheiro e poder viver na Suíça.

Charlene e Alberto com os filhos

Foto: Direitos Reservados

Vânia Nunes

Nos últimos eventos públicos, a família real do Mónaco tem transparecido que reina a harmonia em casa. Contudo, pode não ser bem assim. De acordo com a revista francesa ‘Voici’, a princesa Charlene (44 anos) acertou os termos do seu regresso à vida pública com o marido, Alberto (64), depois de ter estado 14 meses fora. Num acordo confidencial terá ficado estipulado que o príncipe lhe pagaria cerca de 12 milhões de euros anuais para a mulher marcar presença em eventos oficiais.



A publicação assegura ainda que uma das cláusulas impostas por Charlene terá sido fixar residência na Suíça e rumar ao Mónaco quando os compromissos a obrigassem, sendo que os filhos, os gémeos Jacques e Gabriella, de sete anos, permaneceriam com o pai. A revista também refere que o irmão de Charlene, Gareth Wittstock, conseguiu a nacionalidade monegasca no seguimento deste contrato.

