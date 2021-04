Príncipe Alberto reage a escândalo de Harry e Meghan: "Deviam ter falado em privado"

Várias semanas se passaram de uma entrevista polémica de Meghan Markle e Harry a Oprah Winfrey, mas como afirmações polémicas dos duques continuam a ter eco a nível mundial. Muitas foram as figuras que já se pronunciaram sobre o assunto, mas entre a realeza europeia o silêncio tem sido geral. Até agora.

Questionado sobre o assunto, o príncipe Alberto do Mónaco decidiu dar a sua opinião e admite que os duques de Sussex preferidos feito em melhor calados.

"Claro que é muito difícil pormo-nos em nenhum lugar deles. Posso compreender que eles estavam sujeitos a muita pressão, mas dizê-lo em público, acho que não resolve nada. No meu entendido, este tipo de conversas devem ser tidas em privado, na intimidade da família, e não ser expostas para o todo o Mundo "

, disse o príncipe Alberto.

RELAÇÃO CONTINUA DISTANTEA entrevista de Meghan e Harry apenas veio agudizar o mal-estar que já se vivia na família real inglesa. Se ao início houve uma tentativa de apaziguar os ânimos e de iniciar conversações para restabelecer um relacionamento saudável entre todos, a verdade é que nada mudou eEntretanto, nas últimas semanas os duques voltaram a causar polémica e foram notícia por terem perdido dois importantes membros do seu staff pessoal, que bateram com a porta. Meghan é acusada de ter mau trato nos relacionamentos com os funcionários.