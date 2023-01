Príncipe André banido do palácio de Buckingham

O príncipe André, de 62 anos, foi banido em definitivo do Palácio de Buckingham (Londres). A notícia foi comunicada pelo próprio irmão, o rei Carlos III, que fez saber que já não há lugar para ele no palácio.Em causa estão as polémicas relacionadas com abusos sexuais em que André se viu envolvido nos últimos anos. Em 2022, o príncipe já tinha sido obrigado a deixar de usufruir do escritório privado que tinha no palácio.

A decisão de afastar André foi avançada pelos meios de comunicação social britânicos e surge três meses antes da coroação de Carlos, a 6 de maio.