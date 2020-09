Príncipe André corre risco de perder título real

O príncipe André pode estar prestes a perder o título real. A ausência do filho da rainha Isabel II nos eventos oficiais da monarquia fez reacender os rumores de que pode estar em curso o seu afastamento em definitivo, devido à sua ligação ao empresário milionário Jeffrey Epstein, condenado por diversos crimes sexuais.





A imprensa internacional sugere que a baixa do príncipe André nas comemorações do centenário do pai, o príncipe Filipe, duque de Edimburgo, pode estar relacionada com a futura decisão da Coroa, que tem em mãos a vida do irmão de Carlos. Além da recente ausência no evento de grande importância para a família, o duque de York não tem qualquer registo fotográfico no casamento da filha Beatrice, que aconteceu este verão no Castelo de Windsor.