Príncipe André ‘corrido’ do palácio de Windsor devido a escândalo

O príncipe Carlos, futuro Rei de Inglaterra, quer o irmão, o príncipe André, longe de Windsor e da família real. Em causa está o escândalo sexual que o envolve e pelo qual, já se sabe, vai ser julgado.De acordo com o ‘The Sun’, que cita fontes próximas da realeza, Carlos, de 73 anos, e a mulher Camilla, 74, estão de costas voltadas com André, de 61 anos, desde que se tornou público que este seria julgado pela Justiça norte-americana pelo crime de violação. E o futuro promete ser ainda mais duro para André.Alguns especialistas acreditam mesmo que o duque e a ex-mulher, Sarah Ferguson, podem vir a ser forçados a sair do Royal Lodge e da cidade de Londres quando Carlos assumir o trono. O futuro monarca ter-se-á sentido inclusive enganado pelo irmão quando, há três anos, o terceiro filho de Isabel II lhe terá garantido que o escândalo, que envolve Virgina Giuffre e Jeffrey Epstein, nunca iria avançar para tribunal.A verdade é que há cerca de um mês que André já não é visto perto do palácio. "O Carlos quer o André fora de cena e já lhe disse que não o quer ver fotografado feliz e a acenar perto do castelo", garantiram esta semana algumas fontes ao ‘The Sun’.