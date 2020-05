Príncipe André em casa de pedófilo com escrava sexual

Príncipe André

O príncipe André visitou a casa do milionário Jeffrey Epstein na mesma altura em que este mantinha uma jovem como sua escrava sexual.Uma investigação do ‘Mail on Sunday’ revela de que esta mulher - que tinha cerca de 20 anos quando o filho de Isabel II visitou o amigo - foi seduzida por Epstein quando ainda era adolescente e durante vários anos foi vítima de abusos sexuais.O facto do duque de York ter estado no mesmo local que a jovem levanta novas questões sobre se este tinha conhecimento das atividades criminosas do amigo, que envolvem crimes sexuais e tráfico de menores.André sempre negou saber dos crimes cometidos por Epstein, que morreu na prisão enquanto aguardava julgamento.