Príncipe André entrega títulos reais a Isabel II Palácio anunciou a decisão.

Príncipe André

Foto: Getty Images

01:30

O príncipe André entregou, esta quinta-feira, os títulos militares e reais à mãe, Rainha Isabel II, na sequência da acusação de abuso sexual de menor, caso pelo qual o duque será julgado nos EUA. A informação foi confirmada pelo Palácio de Buckingham através de um comunicado. "Com a aprovação e acordo da Rainha, as filiações militares e reais do Duque de York foram devolvidas à Rainha. O Duque de York continuará a não assumir quaisquer deveres públicos e está a defender este caso como um cidadão privado", pode ler-se.



A decisão surge depois de um juiz norte-americano ter recusado arquivar o caso no qual o príncipe é acusado de ter abusado sexualmente de Virginia Giuffr, em 2001. Além disso, 150 veteranos de guerra pediram que lhe sejam retirados os títulos militares, acusando-o de não cumprir "padrões de probidade, honestidade e conduta honrosa das forças armadas".

Mais sobre