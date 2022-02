Príncipe André faz acordo com Virginia Giuffre em caso de abuso sexual

O Príncipe André chegou a acordo com Virginia Giuffre, que o acusa de abuso sexual quando ela tinha apenas 17 anos (em 2001). Segundo o jornal ‘The New York Times’, o acordo foi conhecido ontem num tribunal de Nova Iorque (Estados Unidos).O filho da rainha Isabel II não admitiu a culpa nem foi divulgada a quantia acordada entre os dois. Sabe-se apenas que o duque de York pretende "fazer uma doação substancial" a instituições de caridade que apoiem os direitos das vítimas.Este acordo extrajudicial entre o príncipe André, de 61, e Virginia Giuffre, de 38, foi anunciado semanas antes de o primeiro ser interrogado pela equipa legal da alegada vítima em Londres, onde teria de testemunhar sob juramento.Desde que tem o seu nome associado a este escândalo, o filho de Isabel II foi afastado da vida pública e despojado dos seus títulos reais, entre os quais o de Sua Alteza Real.Recorde-se que André foi acusado por Giuffre de agressão sexual em Londres, Nova Iorque e Ilhas Virgens Americanas, nas residências do predador sexual Jeffrey Epstein.