Príncipe André promete vingança à rainha

O irmão do príncipe Carlos, sucessor da coroa britânica, foi obrigado a afastar-se da vida pública e agora promete vingança a todos aqueles que não o têm apoiado ao longo dos últimos meses marcados por uma série de acusações.Para isso, André planeia publicar um livro em que revelará todas as informações e os segredos obscuros nunca divulgados da realeza e que poderão comprometer a segurança e credibilidade da família real.Afastado da realeza e sem acesso às habituais regalias, esta também será uma forma de André amealhar alguns lucros financeiros, uma vez que perdeu a sua grande fonte de rendimentos com a casa real britânica.Sem nada a perder, André está disposto a tudo para se vingar da falta de apoio que tem sentido por parte da mãe, a rainha Isabel II, que até à data preferiu não se manifestar publicamente sobre o sucedido.