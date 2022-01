Príncipe André vai ser julgado por violação

O juiz norte-americano Lewis Kaplan recusou arquivar o processo no qual o príncipe André, de 61 anos, filho da rainha Isabel II, é acusado de ter violar Virginia Giuffr. A mulher alega ter sido levada contra a sua vontade dos EUA para Inglaterra, por Jeffrey Epstein (morreu em 2019 na cadeia), aos 17 anos, para ser forçada a ter relações sexuais com o membro da realeza. O caso remonta a 2001.









A decisão da justiça foi conhecida ontem e o príncipe será mesmo julgado pelos crimes de agressão sexual pelo Tribunal de Manhattan (Estados Unidos), arriscando assim o cumprimento de pena de prisão.

Caem assim por terra as tentativas da equipa de defesa do filho de Isabel II, junto da justiça norte-americana, para arquivar o caso e tentar minimizar o escândalo que se abateu sobre realeza. Os advogados do príncipe argumentaram que o processo, que deu entrada nos tribunais a 9 de agosto de 2021, não deveria seguir para julgamento pois existe um acordo estabelecido em 2009 entre a vítima, Virginia Giuffre, e o abusador Jeffrey Epstein, em que o bilionário pagou 500 mil euros à mulher, de forma a ser protegido de qualquer tipo de processo na justiça.





Recorde-se que, na queixa entregue em tribunal, a que a BBC teve acesso, Virginia, atualmente com 38 anos, acusa André de a forçar a ter relações sexuais sem consentimento, sabendo que ela “era uma vítima de tráfico sexual”. Acontecimentos que, garante, “ainda hoje lhe causam stress e danos psicológicos e emocionais significativos”. O caso deverá voltar a tribunal entre setembro e dezembro deste ano.





