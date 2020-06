Príncipe belga apanha covid em festa ilegal

01:30

André Filipe Oliveira

O príncipe Joaquim, sobrinho do rei Filipe da Bélgica, está debaixo de críticas, após ter contraído a Covid-19 ao participar a 26 de maio numa festa privada em Córdoba, em Espanha, com mais 30 pessoas, quebrando assim as normas impostas pelas autoridades de saúde, que limitaram este tipo de iniciativas a 10 participantes. O gesto do monarca, de 28 anos, obrigou-o a fazer um pedido de desculpas em público. "Gostaria de pedir desculpa por não ter respeitado todas as medidas de quarentena durante a minha viagem. Nestes momentos difíceis, não quis ofender ou desrespeitar ninguém", lê-se no comunicado divulgado pelo seu advogado, Mariano Aguayo Fernández de Córdova, à imprensa internacional.Soube-se também que Joaquim viajou da Bélgica para Espanha para realizar um estágio, conseguindo, assim, autorização estatal para entrar no país, com as fronteiras encerradas, como medida de prevenção para evitar o aumento de novos casos positivos.O comportamento do filho da princesa Astrid e do príncipe Lorenzo obrigou a polícia espanhola a iniciar uma investigação para apurar os motivos da realização da festa privada, e exigiu um período de quarentena a todos os participantes, nos quais se incluía a namorada, Victoria Ortiz Martínez-Sagrera, familiares e membros da alta sociedade.A polémica festa promovida pelo jovem abriu espaço a um conflito entre Espanha e Bélgica. "Foi uma enorme irresponsabilidade. Agora que estamos a ultrapassar a pandemia pela primeira vez não nos podemos fechar numa casa com 40 ou 50 pessoas numa festa, porque se há uma pessoa infetada, pode infetar o resto", apontou o presidente do Governo Regional da Andaluzia, Juan Manuel Moreno. O país vizinho, recorde-se, é um dos mais fustigados pela pandemia. Soma 27 127 mortos e mais de 239 mil infetados.