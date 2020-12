Príncipe Carl Philip e princesa Sofia da Suécia vão ser pais pela terceira vez

Bebé real deverá nascer no final de março ou no início de abril.

15:38

A família real sueca vai aumentar. O Príncipe Carl Philip e a princesa Sofia da Suécia anunciaram, esta sexta-feira, dia 11 de dezembro, que estão à espera do terceiro filho. A novidade foi dada através de um comunicado na conta oficial de Instagram da família com uma imagem do casal a preto e branco.

"O Príncipe Carl Philip e a princesa Sofia têm o grande prazer de anunciar que estão à espera do terceiro filho", começa por dizer. "Estamos felizes e esperançosos para dar as boas-vindas ao nosso terceiro filho, um irmão para o Príncipe Alexander e para o príncipe Gabriel. Um novo pequeno membro da nossa família", pode ler-se.

O nascimento do bebé está previsto para o final de março ou início de abril do próximo ano.

No passado mês de junho, o casal real celebrou cinco anos de casamento. Os príncipes têm dois filhos em comum: Alexander, de quatro anos, e Gabriel, de três.