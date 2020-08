Príncipe Carlos acusado de dar mais atenção ao filho William: "Ele sempre foi a prioridade"

A carregar o vídeo ...

Príncipe Harry e William não se falam

Foram revelados alguns detalhes da relação entre o príncipe Carlos e os filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, que podem ter contribuído para algumas desvavenças entre os irmãos, que levaram ao afastamento que têm vivido.De acordo com a obra 'Finding Freedom', o príncipe Carlos sempre se manifestou mais atencioso para com o filho mais velho no que respeita a orçamentos e dinheiro.Segundo consta, o filho da rainha Isabel II dava sempre mais atenção às vontades e pedidos do duque de Cambridge, também por ele vir primeiro na linha de sucessão ao trono., disse.A mesma publicação garante que o filho mais novo do príncipe Carlos e da princesa Diana tentou investir noutros trabalhos e projetos, mas sem sucesso., pode ler-se.Recorde-se que o príncipe William e Harry têm sido alvo de polémica pela relação distante que cada vez mais capta as atenções.