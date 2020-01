Príncipe Carlos dá murro na mesa e ameaça cortar mesada milionária de Harry

Filho da Rainha Isabel II está furioso com Harry e já fez ameaças, caso o duque decida avançar com a decisão de se afastar da realeza.

10 jan 2020 • 19:49

Está instalada a guerra na casa real britânica, depois de Harry e Meghan terem tornado pública a polémica decisão de se afastarem da realeza, deixando de ser altos membros da família real britânica. Nesse comunicado,Cansado de toda a polémica, o príncipe Carlos deu um murro na mesa e ameaçou que se o filho prosseguir com a intenção de deixar a família real irá cortar com a mesada que este recebe, proveniente de uma organização gerida por Carlos, e que perfaz um valor anual de 2,7 milhões de euros.Certo é que Meghan e Harry têm planos para o seu futuro que lhe podem trazer uma vida de reis e muitos milhões, com vários negócios pensados Recorde-se que no meio da polémica, o duque de Sussex tem estado em conferências telefónicas de emergência com a rainha, enquanto Meghan Markle regressou ao Canadá, onde o filho Archie tinha sido deixado aos cuidados de uma amiga e da ama