Príncipe Carlos deixa Inglaterra para fazer luto do pai

está a viver dias de grande dor após perder o pai, Filipe de Edimburgo, a 9 de abril, aos 99 anos. Depois das cerimónias fúnebres, no sábado, que marcaram o regresso de William a Inglaterra, o filho da rainha Isabel II decidiu resguardar-se.De forma a viver o seu luto em privado,. Segundo a imprensa britânica, o marido de Camila, duquesa de Cornualha, deverá estar hospedado na sua casa de campo em Brecon Beacons. Este momento longe de Inglaterra vai servir também paraSegundo o 'Daily Telegraph', o príncipe Carlos tem tido várias conversas com William para a, que terão mais destaque após o afastamento dos duques de Sussex.esta quarta-feira, 21 de abril, mas devido à morte do marido, decidiu cancelar as celebrações, registando a data apenas com um almoço reservado à família. Esta reunião familiar não vai contar com Harry, que já voltou para junto de Meghan Markle, nos EEUA, e de Carlos, que está no país de Gales.