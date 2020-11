Príncipe Carlos desilude Lady Di em véspera de subir ao altar: "Não te amo"

, garante Thorton: "Acho que ele não queria casar-se com base numa falsa premissa e quis esclarecer tudo. E isso foi devastador para Diana".A astróloga vai ainda mais longe nas revelações e garante que, perante a sinceridade de Carlos, a jovem Diana Spencer ponderou mesmo não avançar com o casamento.Essas acusações são baseadas no testemunho inédito de Matt Wiessler, um designer gráfico que terá ajudado Bashir a forjar documentação que faria Diana crer que o palácio estaria a pagar a pessoas próximas de si para obter informações.A famosa entrevista teve um peso tal que muitos acreditam que terá estado na origem do fim do casamento de Carlos e Diana, uma vez que esta chegava a contar ao pormenor a relação que o marido mantinha com Camilla Parker-Bowles, aquela que acabaria por vir a ser sua mulher., disse Diana na altura.