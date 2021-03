Príncipe Carlos devastado com o filho Harry após entrevista

Estamos a olhar para um pai que está profundamente magoado com o ponto onde se encontra a sua relação com o seu filho. Mas, depois de muita reflexão, ele também percebe que nada de bom virá ao prolongar a luta. Ele sente que chegou a hora de curar [as feridas]. Agora é hora de consertar a relação que se quebrou", revelou um amigo próximo do monarca à publicação.







"Em algum momento vão ter de conversar, e também com o príncipe William. Eles vão entrar em contacto de uma forma ou de outra nas próximas semanas... possivelmente por escrito, ou através de uma videochamada", acrescentou.



confessou que tentou por diversas vezes falar com o pai sobre as suas intenções de abandonar a família real mas que a dado momento, Carlos deixou de lhe atender as chamadas.

Apesar de ter ficado "profundamente magoado" com a polémica entrevista que Harry e Meghan Markle cederam a Oprah Winfrey , opretende "consertar" a relação com o filho mais novo.Segundo o jornal britânico 'Mail on Sunday', o filho mais velho da rainhaficou devastado com o comportamento de Harry.Ainda de acordo com a publicação, o pai de Harry e William está a ser consolado pela mulher Camila, duquesa da Cornualha: "Ela consegue ver o quão triste anda o marido. Ela só quer que isto se resolva".