Príncipe Carlos fez declaração chocante no dia do batizado do filho Harry

1981-1996) mas esteve sempre envolto em bastante polémica. Segundo o 'Express', o Príncipe de Gales terá ficado dececionado com o nascimento do filho mais novo, Harry.De acordo com o jornal, no dia do batizado de Harry, o pai do bebé contou a Frances Shand Kydd, mãe de Diana, que preferia que fosse uma menina. "Em conversa com o Andrew Morton, em 1991, ela disse: ‘O Carlos foi falar com a minha mãe no dia do batizado do Harry e disse: 'Estou tão desapontado – pensava que ia ser uma menina’. A mãe abanou a cabeça e disse: 'Devias perceber o quão sortudo és por teres uma criança normal’".

Apesar desta informação ter sido noticiada, não se sabe se é, de facto, verdadeira, já que há quem afirme que o Príncipe Carlos ficou muito contente com o nascimento do filho.