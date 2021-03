Príncipe Carlos quis reagir a acusações de Harry e Meghan

01:37

As acusações de racismo e falta de apoio à saúde mental dirigidas por Meghan Markle, em entrevista com Oprah Winfrey, à família do marido, Harry, caíram que nem uma bomba no seio da realeza britânica.A rainha Isabel II emitiu uma nota com a promessa de que o assunto seria tratado "em particular pela família", no entanto, o seu filho, o príncipe Carlos, não concordou com esta posição e ter-se-á mesmo manifestado contra.De acordo com Katie Nicholl, jornalista e especialista em assuntos da realeza britânica, o filho mais velho de Isabel II pretendia um comunicado público com respostas "ponto por ponto" às acusações feitas pelo seu filho e nora na televisão.Recorde-se que Harry insinuou ainda que o irmão William e o pai, príncipe Carlos, estavam "presos" à instituição.