Príncipe Carlos sente que teve "sorte" em relação ao coronavírus

05 jun 2020 • 18:31

O príncipe Carlos assegurou, em entrevista à 'Sky News', que se sente uma pessoa mais determinada depois de ter recuperado da covid-19 e mostrou-se solidário com quem está a sofrer com a doença ou já perdeu familiares.disse o herdeiro do trono de Inglaterra., concluiu o príncipe.