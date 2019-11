Príncipe Carlos vai subir ao trono e suceder a rainha Isabel II

A rainha Isabel II está prestes a passar o testemunho ao filho Carlos. Segundo a imprensa britânica, a sucessão ao trono deverá acontecer dentro de 18 meses. Este período coincide com o 95º aniversário da rainha [em abril de 2021], a mesma idade com que o príncipe Filipe de Edimburgo se retirou dos compromissos oficiais.Segundo os especialistas em realeza, Carlos já começou a assumir os comandos do trono e foi ele que esteve reunido com o pai, na última semana, e tomou a decisão de afastar o irmão, o príncipe André, da vida pública para evitar mais polémicas devido às acusações de violação."O escândalo em torno de André e Jeffrey Epstein deu ao Carlos uma oportunidade de intervir, para mostrar que ele pode comandar. Ninguém é maior do que a instituição da Família Real. Nem André, o filho favorito da rainha", diz uma fonte.Isabel II - que está no trono há 66 anos - tem reduzido o número do compromissos oficiais. Em 2016, participou em 332 e em 2017, esteve em 283.A sucessão ao trono começou a ser pensada devido à crise atravessada pela casa real, que tem perdido popularidade e somado polémicas devido aos casos de André e às controvérsias em torno de Meghan.O afastamento de William do irmão Harry está a preocupar a rainha Isabel II que teme esta situação arrase a imagem da família real. "Estamos em caminhos diferentes", referiu o duque de Sussex numa entrevista televisiva.