Príncipe Filipe continua internado e é transferido para outro hospital

Buckingham, esta segunda-feira, dia 1.De acordo com o comunicado, o marido da rainha, de 99 anos, será submetido a testes e observação para uma doença cardíaca preexistente no Hospital de São Bartolomeu.Recorde-se que o Filipe de Edimburgo foi internado no Hospital privado King Edward VII no mês passado depois de ter sofrido uma indisposição. Recentemente, ogarantiu que a doença do pai não está relacionada com a Covid-19., disse. Entre risos, o filho mais novo dos monarcas revelou que o Duque de Edimburgo se sente "um pouco" frustrado por continuar internado.