Príncipe Filipe internado “depois de se ter sentido mal”

Foto: Reuters

01:40

O príncipe Filipe de Edimburgo, de 99 anos, encontra-se hospitalizado e a receber tratamento médico após ter sofrido uma indisposição. A comunicação do seu estado de saúde chegou via comunicado do Palácio de Buckingham enviado à imprensa. "A admissão do Duque é uma medida de precaução, a pedido do médico de Sua Alteza Real, depois de se ter sentido mal". Filipe foi internado na noite desta terça-feira, dia 16, no Hospital King Edward II, em Londres.De acordo com a imprensa britânica, o marido da rainha Isabel II vai permanecer hospitalizado nos próximos dias, estando sob constante observação da equipa médica. Até ao momento não foram adiantados mais pormenores acerca do seu estado de saúde, mas vários meios de comunicação revelam que o internamento não está relacionado com a Covid-19.A idade avançada do Duque de Edimburgo (completa 100 anos a 10 de junho) tem sido motivo de grande preocupação para a família real britânica desde o início da pandemia.