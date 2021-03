Príncipe Filipe não sabe da polémica entrevista de Harry e Meghan Markle

, revelou a jornalista especialista da família real Katie Nicholl ao programa 'Australia’s 9Honey'.



A especialista contou ainda que muito provavelmente o Príncipe irá descobrir a polémica pela imprensa, mas que "foram feitos esforços para o proteger" tendo em conta a sua condição.





disse-se vítima de bullying, acusou a família do marido de racismo e esclareceu a polémica com Kate Middleton, garantindo que a cunhada a deixou em lágrimas em vésperas do seu casamento.