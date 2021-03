Príncipe Filipe teve alta hospitalar após um mês internado

Um mês depois de ter sido internado, o príncipe Filipe teve alta hospitalar esta terça-feira, dia 16.



Segundo avança o jornal britânico 'The Mirror', o marido da rainha Isabel II de Inglaterra, de 99 anos, abandonou a unidade hospitalar esta manhã, por volta das 10h30, e foi visto a deixar o hospital no banco de trás de um BMW preto.







Veja aqui:



The Duke of Edinburgh is driven away in a car after leaving the King Edward VII's Hospital, London, where he has been recovering after heart surgery.



Stefan Rousseau - see more at https://t.co/jR0m7riAHz#PrincePhilip