Príncipe George celebra sete anos e família real divulga novas fotos

Hoje é um dia especial para a família real. O Príncipe George, filho mais velho de Kate Middleton e do Príncipe William comemora esta quarta-feira sete anos e a família real decidiu divulgar novas fotografias do pequeno.

A conta oficial do Palácio de Kensington partilhou novas imagens do pequeno, tiradas pela mãe, Kate Middleton, que tem por hobbie fotografar os seus filhos.

"O duque e a duquesa de Cambridge estão muito felizes por poderem partilhar duas novas fotografias do Príncipe George, antes do seu sétimo aniversário amanhã", pode ler-se na legenda da fotografia, que foi partilhada na véspera do seu aniversário.

Nas imagens divulgadas, o pequeno aparece a sorrir para a câmara.

Recorde-se que Kate Middleton e o Príncipe William são ainda pais de Charlotte, de cinco anos, e Louis, de dois.