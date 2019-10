Príncipe George e Princesa Carlota - Rebeldes de sangue nobre

Os filhos desão um fenómeno mundial. George, de seis anos, e Carlota, de quatro, provocam o alvoroço quando estão em casa, longe das regras do colégio.O comportamento das duas crianças é descrito por uma cuidadora das crianças., começa por revelar a ama à revista ‘Star’.Carlota, por sua vez, já começa a revelar os seus gostos., acrescenta. As atenções acabam mesmo por recair sobre o pequeno Louis, de 18 meses., aponta.Embora sejam crianças felizes, George e Carlota dão "água pela barba",em especial à mãe, Kate Middleton. Os meninos recusam-se a fazer os trabalhos de casa e preferem as brincadeiras ao ar livre.A homenagem do 92.º aniversário da rainha Isabel II, em julho de 2017, ficou marcada por uma birra de Carlota. A menina protagonizou um episódio caricato que captou as atenções de todos. O choro compulsivo e o finca-pé para não caminhar não deixou ninguém indiferente. No entanto, Kate Middleton ficou à beira de um. Tentou acalmar a criança, dando-lhe carinho e agarrando-a ao colo, mas Carlota manteve a atitude arisca. O comportamento da criança chegou a ser criticado por vários especialistas em realeza.