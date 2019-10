Príncipe George é um verdadeiro adepto de palmo e meio

Filho de Kate Middleton e o príncipe William foi assistir a um jogo de futebol com os pais e mostrou-se efusivo.

01:30

Kate Middleton e o príncipe William decidiram proporcionar um dia diferente aos filhos mais velhos: George, de seis anos, e Carlota, de quatro. Em família, foram assistir a um jogo de futebol e dar apoio aos Aston Villa. No relvado brilhou a equipa, mas na bancada o pequeno George roubou as atenções.

Quando a equipa marcou golo, o menino não se conteve e festejou o momento efusivamente. A celebração está a correr o Mundo, com os fãs a ficaram encantados com os festejos de George. Até o perfil oficial do Palácio de Kensington não resistiu e decidiu partilhar o momento.

Durante o jogo, o príncipe William deu dicas ao filho, Kate mostrou-se muito carinhosa com os filhos e George esteve sempre a bater palmas, de forma efusiva.

Carlota também foi com a família assistir ao jogo, mas a menina mostrou não estar muito interessada na partida e esteve distraída, contrastando com o irmão.