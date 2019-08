Príncipe George ridicularizado por apresentadora por ter aulas de balé

Lara Spencer, a apresentadora do Good Morning America discutia o novo currículo escolar do pequeno príncipe George quando disse que "o futuro rei de Inglaterra deixará de brincar com Playdoh para assumir os estudos religiosos, a programação de computador, poesia e balé, entre outras coisas".

Depois desta afirmação, o público e Lara soltaram grandes gargalhadas. A apresentadora tenta prender o riso e continua: "O príncipe William diz que George ama absolutamente o balé. Eu tenho notícias para si, vamos ver quanto tempo isso dura".

Os comentários da apresentadora geraram uma grande indignação entre os telespectadores e várias celebridades que descreveram a afirmação de Lara Spencer como "ultrapassada".

Nas redes sociais surgiram vários comentários. A ex-juíza Arlene Philips comentou no Instagram: "Que atitude vergonhosa, antiquada e nociva que está a ser transmitida às massas. Não deve haver nada além de encorajamento para qualquer homem que opte por dançar, seja um passatempo divertido ou um futuro profissional."

Brian Friedman, coreógrafo no Fator-X britânico, mostrou-se incomodado com a situação e partilhou no Instagram o vídeo do príncipe com a seguinte descrição: "Veem este rosto fofo, o futuro Rei de Inglaterra? Este rapaz adorável está a ser envergonhado por uma mulher adulta na televisão nacional na América por fazer balé", pode ler-se.

As publicações encheram-se de comentários a apoiar a criança e a insultar a apresentadora.