Príncipe George vibra com jogo da seleção inglesa

Foto: JOHN SIBLEY/reuters

01:30

Vânia Nunes

George, filho de William e Kate Middleton, roubou as atenções nas bancadas do Estádio de Wembley, em Londres, ao mostrar-se eufórico por assistir ao vivo ao jogo que opôs a seleção inglesa à Alemanha no Campeonato Europeu 2020, na última terça-feira.Aos sete anos, o filho mais velho dos duques de Cambridge vibrou com cada lance e festejou efusivamente os dois golos que garantiram a vitória da equipa inglesa e a continuação na competição europeia.Esata quarta-feira, as fotos do príncipe inundaram as redes sociais e o menino é já visto como o amuleto da sorte da seleção.