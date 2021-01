Príncipe Harry abalado com afastamento da realeza

O primeiro aniversário do ‘Megxit’ está envolto em polémica. Um amigo próximo do príncipe Harry, Tom Bradby, veio a público revelar a magoa que este vive desde o afastamento da família real.





“A situação familiar claramente não é a ideal e o último ano foi muito difícil para todos eles.” O certo é que o filho mais novo da princesa Diana e do príncipe Carlos não viaja para o Reino Unido há vários meses, o que tem contribuído para aumentar os rumores das desavenças no seio da realeza. “Ainda há muita mágoa de todos os lados e é muito difícil. Acho que os súbditos desejam desesperadamente que eles fiquem bem e que todos sejam felizes, mas até agora não aconteceu”, lamentou a fonte próxima do príncipe.