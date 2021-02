Príncipe Harry abre guerra à rainha após interrompê-la durante discurso oficial

O príncipe Harry concedeu uma conversa intimista ao apresentador James Corden e a sua decisão já causou muita "inquietação" no Palácio de Buckingham.



O duque de Sussex refoçou que ele e a mulher Meghan Markle "nunca se afastaram" da Família Real, mesmo tendo emigrando para Los Angeles, nos Estados Unidos, e fez duras críticas aos orgãos de comunicação britânicos. Encara a mudança para a Califórnia como um "recuo em vez de uma renúncia" como membro da realeza.

Meghan apareceu de surpresa através de videochamada e revelou que trata o marido por 'Haz'. Este também adotou um diminuitivo para a mãe do filho Archie, de quase dois anos. Chama-a de 'Meg'. Harry estava de tal forma à vontade que ainda cantou.

Os especialistas em realeza questionaram a aparição do filho rebelde de princesa Diana e Carlos na televisão norte-americana, exatamente no mesmo momento em que a rainha Isabel II estava em antena a encorajar os britânicos no combate à Covid-19.

"Quando a Rainha fala publicamente, como estava a fazer sobre a vacina, parte-se do príncipio que ela tem um espaço para comunicar sem quaisquer interropeções ou distrações", disse uma fonte do Palácio ao 'DailyMail'.





O biógrafo do Príncipe Carlos e do Duque de Edimburgo, Robert Jobson, foi uma das vozes contra a aparição televisiva de Harry.



"No dia em que a Rainha emitiu uma mensagem muito importante sobre toda a nação, esta foi manchada pelo Harry, o homem que quer ter uma vida privada, mas decidiu falar novamente sobre a sua vida privada".

Phil Dampier, especialista em realeza, criticou a postura do duque de Sussex e afirmações sobre o afastamento da Família. "Fez a afirmação absurda de que não se afastou da realeza. Em que planeta ele está? Hollywood, suponho."



Recorde-se, esta semana, Harry e Meghan completaram o primeiro ano longe da Família Real inglesa. A partir deste momento, não vão poder assumir responsabilidades como membros da monarquia.