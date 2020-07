Príncipe Harry arrependido da mudança para os Estados Unidos

coronavírus .



Fontes próximas revelaram que a pandemia tem feito com que o filho mais novo da princesa Diana ficasse abalado, sobretudo por relembrar que "Carlos e a rainha não estarão cá para sempre", e que por isso tem tornado ainda mais difícil a distância da família neste momento.

O príncipe Harry tem passado algumas dificuldades na nova vida nos Estados Unidos, ao lado da mulher, Meghan Markle, de acordo com a imprensa internacional.O duque de Sussex mudou-se para Los Angeles com a companheira após se terem tornado independentes da realeza e terem vivido no Canadá, mas parece que a

Ao jornal 'The Sun', uma fonte confessou que o príncipe "sente uma grande culpa" pela mudança.



"O Harry deixou de se sentir entusiasmado por causa da mudança para se sentir torturado secretamente", disse ainda, referindo-se à forma como o duque está a viver esta crise.

Por outro lado, as mesmas fontes garantem que Meghan Markle se tem mostrado otimista com a situação. "Ela garantiu que assim que as coisas regressarem ao normal ele vai adorar a sua nova vida em Los Angeles", disse uma das fontes.



Recorde-se que a mãe de Meghan Markle, Doria Regland, mudou-se recentemente para a mansão do casal em Los Angeles para ajudar a cuidar do bebé Archie, o primeiro filho em comum do casal.





Harry quebra o silêncio sobre afastamento da família real