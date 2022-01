Príncipe Harry chocado com atitude do tio Harry não terá gostado da atitude do príncipe André para com os empregados.

Príncipe André

06:00

Harry e William foram educados pela mãe, a princesa Diana, a irem “à cozinha agradecerem pela refeição de que desfrutaram”. Por isso, quando Harry viu o príncipe André a gritar com os empregados não gostou da atitude. Estas declarações foram feitas por Darren McGrady, chef que trabalhou na casa real, ao biógrafo Chris Hutchins. “O André ia sempre direto ao ponto e dizia exatamente o que queria. Enquanto o Harry foi ensinado a dizer, ‘por favor’, o André gritava, ‘onde estão as minhas mangas? Eu quero as minhas mangas’”. As declarações remontam a 2013 mas tornaram-se de novo virais.

