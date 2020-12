Príncipe Harry chora a morte da sua madrinha de batismo

02 dez 2020 • 17:25

O príncipe Harry lamentou a morte da madrinha de batismo, Lady Celia Vestey, aos 71 anos. A notícia, dada pela imprensa britânica, referiu que Lady Celia teve uma "morte rápida e pacífica", no passado dia 28 de novembro. "Morreu de repente, mas em paz", adiantou o jornal britânico 'Daily Telegraph'.

Com ligações próximas à Rainha Isabel II e à família real britânica, Lady Celia esteve entre as seis madrinhas escolhidas para o filho mais novo de Diana. Era mulher do Lord Samuel Vestey, com quem tinha três filhos, William, Arthuer e Mary.

Segundo uma correspondente da realeza, o duque de Sussex já apresentou as suas condolências à família de Lady Celia Vestey.